Ochai Agbaji 6-5 215 SG Kansas Sr.

Patrick Baldwin 6-9 220 SF/PF Wisconsin–Milwaukee Fr.

Paolo Banchero 6-10 250 PF/C Duke Fr.

Dominick Barlow 6-8 205 SG Overtime Elite (Australia) 2004

MarJon Beauchamp 6-6 200 SG G-League So.

Hugo Besson 6-3 195 PG/SG New Zealand Breakers 2001

Malaki Branham 6-5 195 SG/SF Ohio St. Fr.

Christian Braun 6-6 220 SG Kansas Jr.

Kendall Brown 6-8 205 SF/PF Baylor Fr.

John Butler 7-1 190 PF/C Florida St. Fr.

Julian Champagnie 6-8 215 SF St. Johns Jr.

Kennedy Chandler 6-1 170 PG Tennessee Fr.

Max Christie 6-6 190 SG Michigan St. Fr.

Kofi Cockburn 7-0 285 C Illinois Jr.

Dyson Daniels 6-6 200 PG/SG Centre of Excellence 2003

Johnny Davis 6-5 195 SG Wisconsin So.

JD Davison 6-3 195 PG/SG Alabama Fr.

Moussa Diabate 6-11 210 PF/C Michigan Fr.

Ousmane Dieng 6-9 185 SF/PF CFBB 2003

Khalifa Diop 6-11 230 C Gran Canaria (Senegal) 2002

Jalen Duren 6-11 250 PF/C Memphis Fr.

Tari Eason 6-8 215 SF/PF LSU So.

Keon Ellis 6-6 175 SG Alabama Sr.

Michael Foster 6-8 250 PF G-League Fr.

Collin Gillespie 6-3 195 PG Villanova Sr.

AJ Griffin 6-6 220 SF Duke Fr.

Jaden Hardy 6-4 200 SG G-League Fr.

Ron Harper Jr.. 6-6 245 SF Rutgers Sr.

Chet Holmgren 7-0 195 PF/C Gonzaga Fr.

Harrison Ingram 6-7 230 SF Stanford Fr.

Jaden Ivey 6-4 195 PG/SG Purdue So.

Trayce Jackson-Davis 6-9 245 PF Indiana Jr.

Nikola Jovic 6-10 205 SF/PF KK Mega Bemax 2003

Johnny Juzang 6-7 215 SF UCLA Jr.

Ismael Kamagate 6-11 230 C Paris 2001

Trevor Keels 6-4 220 PG/SG Duke Fr.

Walker Kessler 7-1 245 C Auburn So.

Christian Koloko 7-1 230 C Arizona Jr.

Jake LaRavia 6-8 235 SF/PF Wake Forest Jr.

Justin Lewis 6-7 245 PF Marquette Fr.

EJ Liddell 6-7 240 PF Ohio St. Jr.

Bennedict Mathurin 6-7 210 SG/SF Arizona So.

Matthew Mayer 6-9 225 SF/PF Baylor Sr.

Bryce McGowens 6-6 175 SG Nebraska Fr.

Leonard Miller 6-9 195 SF Undecided HSSr.

Josh Minott 6-8 205 SG/SF Memphis Fr.

Aminu Mohammed 6-4 210 SG Georgetown Fr.

Iverson Molinar 6-3 190 PG Mississippi St. Jr.

Jean Montero 6-2 175 PG/SG Gran Canaria 2003

Wendell Moore 6-5 215 SG/SF Duke Jr.

Keegan Murray 6-8 225 PF Iowa So.

Andrew Nembhard 6-5 195 PG Gonzaga Sr.

Scotty Pippen Jr.. 6-3 185 PG Vanderbilt Jr.

Gabriele Procida 6-7 180 SG Pallacanestro Cantù 2002

Orlando Robinson 7-0 235 C Fresno St. Jr.

David Roddy 6-6 250 PF/SF Colorado State Jr.

Ryan Rollins 6-4 180 SG/PG Toledo So.

Dereon Seabron 6-7 190 SG/SF NC State So.

Shaedon Sharpe 6-6 200 SG Kentucky Fr.

Jabari Smith 6-10 220 PF Auburn Fr.

Terquavion Smith 6-4 165 PG NC State Fr.

Jeremy Sochan 6-9 230 PF Baylor Fr.

Matteo Spagnolo 6-4 190 PG Real Madrid 2003

Julian Strawther 6-7 205 SF Gonzaga So.

Dalen Terry 6-6 195 SG/PG Arizona So.

Drew Timme 6-10 235 PF/C Gonzaga Jr.

Jabari Walker 6-8 200 SF/PF Colorado So.

TyTy Washington 6-3 195 PG Kentucky Fr.

Peyton Watson 6-8 200 SF UCLA Fr.

Blake Wesley 6-5 185 PG/SG Notre Dame Fr.

Alondes Williams 6-5 210 SG Wake Forest Sr.

Jalen Williams 6-6 195 SG/SF Santa Clara Jr.

Jaylin Williams 6-8 230 PF Auburn Jr.

Mark Williams 7-0 240 C Duke So.

Trevion Williams 6-10 255 PF Purdue Sr.

Fanbo Zeng 6-11 200 PF/C Ignite (China) 2003

**Caleb Houstan 6-8 205 SG/SF Michigan Fr. reportedly turned down an invite to the Combine.