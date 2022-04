247 NCAA players and 36 Internationals announced their named for the 2022 NBA draft. Under NCAA rules, in order to retain college basketball eligibility, college players who have entered the NBA Draft 2022 must withdraw by Wednesday, June 1.

NCAA Early Entries

Max Abmas Oral Roberts 6-1 Junior

Efe Abogidi Washington State 6-10 Sophomore

Jalen Adaway St. Bonaventure 6-5 Senior

Ochai Agbaji Kansas 6-5 Senior

Fardaws Aimaq Utah Valley 6-11 Junior

James Akinjo Baylor 6-1 Senior

Kaodirichi Akobundu Ehiogu UT Arlington 6-9 Junior

Emmanuel Akot Boise State 6-8 Senior

Theo Akwuba Louisiana 6-11 Senior

Teddy Allen New Mexico State 6-6 Senior

Tez Allen Southern Oregon 6-5 Senior

Keve Aluma Virginia Tech 6-9 Senior

Avery Anderson III Oklahoma State 6-3 Junior

Eric Ayala Maryland 6-5 Senior

Marcus Azor UMass Dartmouth 6-2 Senior

David Azore UT Arlington 6-4 Senior

Patrick Baldwin Jr. Milwaukee 6-9 Freshman

Paolo Banchero Duke 6-10 Freshman

Emmanuel Bandoumel SMU 6-4 Senior

Evan Battey Colorado 6-8 Senior

Khalif Battle Temple 6-5 Junior

Damion Baugh TCU 6-4 Junior

Justin Bean Utah State 6-7 Senior

Jules Bernard UCLA 6-6 Senior

Jamal Bieniemy UTEP 6-5 Senior

Marcus Bingham Jr. Michigan State 6-11 Senior

James Bishop George Washington 6-2 Junior

Henry Blair Jr. Bob Jones (SC) 6-3 Junior

Buddy Boeheim Syracuse 6-6 Senior

Rasir Bolton Gonzaga 6-3 Senior

Mike Bothwell Furman 6-3 Senior

Souley Boum UTEP 6-3 Senior

Luka Brajkovic Davidson 6-10 Senior

Malaki Branham Ohio State 6-5 Freshman

Christian Braun Kansas 6-6 Junior

Izaiah Brockington Iowa State 6-4 Senior

Keion Brooks Jr. Kentucky 6-7 Junior

Johni Broome Morehead State 6-10 Sophomore

Gabe Brown Michigan State 6-7 Senior

Jordan Brown Louisiana 6-11 Junior

Kendall Brown Baylor 6-8 Freshman

Tevin Brown Murray State 6-5 Senior

Tyler Burton Richmond 6-7 Junior

John Butler Jr. Florida State 7-1 Freshman

Jared Bynum Providence 5-10 Junior

Maurice Calloo Oregon State 6-10 Senior

Toumani Camara Dayton 6-8 Junior

Dylan Cardwell Auburn 6-11 Sophomore

Donald Carey Georgetown 6-5 Senior

Sincere Carry Kent State 6-1 Junior

Xavier Castaneda Akron 6-1 Senior

Julian Champagnie St. John’s 6-8 Junior

Kennedy Chandler Tennessee 6-0 Freshman

Max Christie Michigan State 6-6 Freshman

Kofi Cockburn Illinois 7-0 Junior

RJ Cole Connecticut 6-1 Senior

Vince Cole Coastal Carolina 6-6 Senior

Yuri Collins St. Louis 6-0 Junior

George Conditt IV Iowa State 6-10 Senior

Jalen Cook Tulane 6-0 Sophomore

Johnny Davis Wisconsin 6-5 Sophomore

Kendric Davis SMU 5-11 Senior

JD Davison Alabama 6-3 Freshman

Antonio Daye Fordham 6-1 Senior

Darius Days LSU 6-7 Senior

Dhieu Deing UTSA 6-5 Junior

Jaiden Delaire Stanford 6-9 Senior

Adrian Delph Appalachian State 6-3 Senior

Michael Devoe Georgia Tech 6-5 Senior

Moussa Diabate Michigan 6-11 Freshman

Dylan Disu Texas 6-9 Junior

Jalen Duren Memphis 6-11 Freshman

Anthony Duruji Florida 6-7 Senior

Tari Eason LSU 6-8 Sophomore

Kyler Edwards Houston 6-4 Senior

Boogie Ellis USC 6-3 Junior

Keon Ellis Alabama 6-6 Senior

Aaron Estrada Hofstra 6-4 Junior

Tyson Etienne Wichita State 6-2 Junior

Francis “BJ" Fitzgerald Virginia State 6-6 Junior

Adam Flagler Baylor 6-3 Junior

Allen Flanigan Auburn 6-6 Junior

Javon Freeman-Liberty DePaul 6-4 Senior

Joe French Bethune-Cookman 6-5 Sophomore

Both Gach Utah 6-6 Senior

Gideon George BYU 6-6 Sophomore

Ques Glover Samford 5-11 Junior

Jacob Grandison Illinois 6-6 Senior

AJ Green Northern Iowa 6-4 Junior

Tykei Greene Stony Brook 6-4 Senior

AJ Griffin Duke 6-6 Freshman

Quincy Guerrier Oregon 6-7 Junior

Mouhamed Gueye Washington State 6-11 Freshman

Jordan Hall St. Joseph’s 6-7 Sophomore

Bryce Hamilton UNLV 6-4 Senior

Ron Harper Jr. Rutgers 6-6 Senior

DJ Harvey Detroit 6-6 Senior

Jericole Hellems North Carolina State 6-7 Senior

Cedric Henderson Jr. Campbell 6-6 Senior

D’Moi Hodge Cleveland State 6-4 Senior

Chet Holmgren Gonzaga 7-0 Freshman

Jaelen House New Mexico 6-0 Junior

Caleb Houstan Michigan 6-8 Freshman

Trevor Hudgins Northwest Missouri State 6-0 Senior

Bodie Hume Northern Colorado 6-6 Senior

Eric Hunter Jr. Purdue 6-4 Senior

Austin Hutcherson Illinois 6-6 Junior

Harrison Ingram Stanford 6-8 Freshman

Jaden Ivey Purdue 6-4 Sophomore

Trayce Jackson-Davis Indiana 6-9 Junior

Josiah Jordan James Tennessee 6-6 Junior

Drake Jeffries Wyoming 6-5 Senior

Deante Johnson Cleveland State 6-9 Senior

Justin Johnson Texas-Rio Grande Valley 6-6 Senior

Andrew Jones Texas 6-4 Senior

DeVante' Jones Michigan 6-1 Senior

Jaden Jones Rutgers 6-8 Freshman

Johnny Juzang UCLA 6-6 Junior

Trevor Keels Duke 6-4 Freshman

Andre Kelly California 6-8 Senior

Walker Kessler Auburn 7-1 Sophomore

Noah Kirkwood Harvard 6-7 Senior

Peter Kiss Bryant 6-5 Senior

Christian Koloko Arizona 7-1 Junior

Daylen Kountz Northern Colorado 6-4 Senior

DeMarr Langford Jr. Boston College 6-5 Sophomore

Jake LaRavia Wake Forest 6-8 Junior

Nate Laszewski Notre Dame 6-10 Senior

Hyunjung Lee Davidson 6-7 Junior

Justin Lewis Marquette 6-7 Sophomore

EJ Liddell Ohio State 6-7 Junior

Kenneth Lofton Jr. Louisiana Tech 6-8 Sophomore

Kyle Lofton St. Bonaventure 6-3 Senior

BJ Mack Wofford 6-8 Junior

Hunter Maldonado Wyoming 6-7 Senior

Tyrese Martin Connecticut 6-6 Senior

Bennedict Mathurin Arizona 6-6 Sophomore

Matthew Mayer Baylor 6-9 Senior

Josh Mballa Buffalo 6-7 Senior

Caleb McConnell Rutgers 6-7 Senior

David McCormack Kansas 6-10 Senior

Kevin McCullar Texas Tech 6-6 Junior

Bryce McGowens Nebraska 6-7 Freshman

Trey McGowens Nebraska 6-4 Senior

Nathan Mensah San Diego State 6-10 Senior

Justin Minaya Providence 6-6 Senior

Josh Minott Memphis 6-8 Freshman

Isaiah Mobley USC 6-10 Junior

Aminu Mohammed Georgetown 6-5 Freshman

Iverson Molinar Mississippi State 6-3 Junior

Isaih Moore Southern Mississippi 6-10 Senior

Omari Moore San Jose State 6-6 Junior

Wendell Moore Jr. Duke 6-5 Junior

Isiaih Mosley Missouri State 6-5 Junior

Bryson Mozone USC Upstate 6-6 Senior

Isaiah Mucius Wake Forest 6-8 Senior

Caleb Murphy South Florida 6-4 Sophomore

Grayson Murphy Belmont 6-3 Senior

Dwight Murray Jr. Rider 6-0 Senior

Joel Murray Long Beach State 6-0 Senior

Keegan Murray Iowa 6-8 Sophomore

Kris Murray Iowa 6-8 Sophomore

Nick Muszynski Belmont 6-11 Senior

Justyn Mutts Virginia Tech 6-7 Senior

Pete Nance Northwestern 6-10 Senior

KC Ndefo St. Peter’s 6-7 Senior

Andrew Nembhard Gonzaga 6-5 Senior

JoirDon Karl Nicholas Texas Southern 6-9 Senior

JD Notae Arkansas 6-1 Senior

Ike Obiagu Seton Hall 7-2 Senior

Josh Oduro George Mason 6-9 Junior

Gus Okafor Southeastern Louisiana 6-6 Junior

Edward Oliver Hampton South Carolina State 6-8 Senior

Shareef O'Neal LSU 6-10 Junior

Nick Ongenda DePaul 6-11 Junior

Malik Osborne Florida State 6-9 Senior

Osayi Osifo Jacksonville 6-7 Senior

Osun Osunniyi St. Bonaventure 6-10 Senior

Nijel Pack Kansas State 6-0 Sophomore

Drew Peterson USC 6-9 Senior

Scotty Pippen Jr.. Vanderbilt 6-3 Junior

Anthony Polite Florida State 6-6 Senior

Zyon Pullin UC-Riverside 6-4 Junior

Lester Quinones Memphis 6-5 Junior

Courtney Ramey Texas 6-3 Senior

MJ Randolph Florida A&M 6-4 Senior

Eric Reed Jr. Southeast Missouri State 6-2 Senior

AJ Reeves Providence 6-6 Senior

Jared Rhoden Seton Hall 6-6 Senior

Will Richardson Oregon 6-5 Senior

Orlando Robinson Fresno State 7-0 Junior

David Roddy Colorado State 6-5 Junior

Ryan Rollins Toledo 6-4 Sophomore

Marcus Sasser Houston 6-1 Junior

Baylor Scheierman South Dakota State 6-6 Junior

Dereon Seabron North Carolina State 6-7 Sophomore

Ronaldo Segu Buffalo 6-0 Senior

Khalil Shabazz San Francisco 6-1 Senior

Jaden Shackelford Alabama 6-3 Junior

Shaedon Sharpe Kentucky 6-6 Freshman

Marcus Shaver Boise State 6-2 Senior

Grant Sherfield Nevada 6-2 Junior

Kevin Simon UT Martin 6-3 Junior

Jaylen Sims UNC-Wilmington 6-6 Senior

Jalen Slawson Furman 6-7 Senior

Jabari Smith Auburn 6-10 Freshman

Jamari Smith Queens University (NC) 6-8 Junior

Malachi Smith Chattanooga 6-4 Junior

Terquavion Smith North Carolina State 6-4 Freshman

Jeremy Sochan Baylor 6-9 Freshman

Amadou Sow Santa Barbara 6-9 Senior

Seth Stanley Hendrix College (AR) 6-7 Senior

Gabe Stefanini San Francisco 6-3 Senior

Sasha Stefanovic Purdue 6-5 Senior

Julian Strawther Gonzaga 6-7 Sophomore

Cole Swider Syracuse 6-9 Senior

AJ Taylor Grambling 6-6 Junior

Dalen Terry Arizona 6-7 Sophomore

Drew Timme Gonzaga 6-10 Junior

Au'Diese Toney Arkansas 6-6 Senior

Jacob Toppin Kentucky 6-9 Junior

Ryan Turell Yeshiva (NY) 6-7 Senior

Santiago Vescovi Tennessee 6-3 Junior

Jabari Walker Colorado 6-9 Sophomore

Jordan Walker UAB 5-11 Senior

Dallas Walton Wake Forest 7-0 Senior

Kerwin Walton North Carolina 6-5 Sophomore

TyTy Washington Jr. Kentucky 6-3 Freshman

Peyton Watson UCLA 6-8 Freshman

Dominick Welch St. Bonaventure 6-5 Senior

Collin Welp UC Irvine 6-9 Senior

Blake Wesley Notre Dame 6-5 Freshman

Aaron Wheeler St. John’s 6-9 Senior

Khristien White Southwest Christian 6-3 Senior

DeAndre Williams Memphis 6-9 Senior

Donovan Williams UNLV 6-6 Junior

Jalen Williams Santa Clara 6-6 Junior

Jaylin Williams Arkansas 6-10 Sophomore

JeeNathan Williams Buffalo 6-5 Senior

KJ Williams Murray State 6-10 Senior

Mark Williams Duke 7-0 Sophomore

Trevion Williams Purdue 6-10 Senior

Vince Williams Jr. VCU 6-6 Senior

Daivien Williamson Wake Forest 6-2 Senior

Jalen Wilson Kansas 6-8 Junior

Isaiah Wong Miami 6-3 Junior

Jahmir Young Charlotte 6-2 Junior

The following is the list of international players who have applied for early entry into NBA Draft 2022:

Ibou Badji Lleida (Spain) 7-2 2002

Hugo Benitez Bourg (France) 6-3 2001

Hugo Besson New Zealand (Australia) 6-3 2001

Kay Bruhnke Bayreuth (Germany) 6-9 2001

Malcolm Cazalon Mega (Serbia) 6-6 2001

Ousmane Dieng New Zealand (Australia) 6-9 2003

Tom Digbeu Brisbane (Australia) 6-5 2001

Khalifa Diop Gran Canaria (Spain) 7-1 2002

Lovro Gnjidic Cibona (Croatia) 6-6 2001

Fallou Gueye US Ouakam (Senegal) 6-6 2003

Justus Hollatz Hamburg (Germany) 6-3 2001

Zvonimir Ivisic Podgorica (Montenegro) 7-2 2003

Millan Jimenez Valencia (Spain) 6-5 2002

Nikola Jovic Mega (Serbia) 6-10 2003

Ismael Kamagate Paris (France) 6-11 2001

Yannick Kraag Joventut (Spain) 6-8 2002

Zsombor Maronka Joventut (Spain) 6-10 2002

Karlo Matkovic Mega (Serbia) 6-10 2001

Leo Menalo Stella Azzurra (Italy) 6-10 2002

Mario Nakic Andorra (Spain) 6-7 2001

Yannick Nzosa Unicaja (Spain) 6-10 2003

Leonardo Okeke Monferrato (Italy) 6-9 2003

Jaime Pradilla Valencia (Spain) 6-9 2001

Gabriele Procida Fortitudo Bologna (Italy) 6-6 2002

Ziga Samar Fuenlabrada (Spain) 6-6 2001

Gui Santos Minas (Brazil) 6-8 2002

Pavel Savkov Baskonia (Spain) 6-7 2002

Luka Scuka Cedevita (Slovenia) 6-10 2002

Matteo Spagnolo Cremona (Italy) 6-4 2003

Emil Stoilov Estudiantes (Spain) 6-11 2002

Matthew Strazel ASVEL (France) 6-0 2002

Giorgos Tanoulis Promitheas (Greece) 6-11 2002

Luke Travers Perth (Australia) 6-7 2001

Keye Van Der Vuurst De Vries Oostende (Belgium) 6-4 2001

Nicolas Vanel Monaco (France) 6-4 2003

Fedor Zugic Ratiopharm Ulm (Germany) 6-6 2003